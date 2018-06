Lifeline-Kapitän muss in Malta vor Gericht

Nach der Beschlagnahmung des Rettungsschiffs Lifeline in Malta muss sich nun dessen deutscher Kapitän vor Gericht verantworten. Claus-Peter Reisch werden Verfehlungen im Zusammenhang mit der Registrierung des Schiffes vorgeworfen, wie der maltesische Rechtsbeistand Neil Falzon der Dresdner Organisation Mission Lifeline am Donnerstag mitteilte. Gerichtstermin sei am Montag. Die Lifeline hatte in der vergangenen Woche vor der libyschen Küste 234 Flüchtlinge gerettet und war danach tagelang über das Mittelmeer geirrt, weil Italien und Malta dem Schiff ein Anlegen verweigert hatten. Nach langem Hin und Her wurde das Schiff doch nach Malta gelassen (siehe Video oben).