Vier Verletzte und Blechsalat bei Unfall in Wien

Mit gehörigem Blechsalat und vier Verletzten hat die Spritztour eines 17 Jahre alten Jugendlichen am Freitagabend in Wien geendet. Der führerscheinlose Bursche war mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Nebenfahrbahn der Altmannsdorfer Straße in Liesing gebrettert und geriet mit dem Wagen ins Schleudern. Insgesamt acht Autos wurden bei dem darauffolgenden Crash teils erheblich beschädigt.