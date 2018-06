Klagenfurter Schnaps-Dieb (23) ging auf Zeugen los

Ein weiterer Mann - ebenfalls 23 Jahre alt - kam dazu und der Geschädigte ging kurz zurück in die Tankstelle um die Polizei zu verständigen. In diesem Moment flüchtete der Täter in Richtung Stadtzentrum, doch der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte ihn schnell anhalten. Auch zwischen diesen beiden kam es zu einer Rangelei, wobei der Täter seinen Verfolger mehrmahls schlug und dann abhaute.