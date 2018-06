Tauziehen um Kindergarten geht in nächste Runde

Das Dilemma begann, als der alte Kindergarten abgerissen werden musste. An derselben Stelle entsteht nun um 4,2 Millionen Euro ein neuer, größerer. Sehr zum Leidwesen von Anrainerin Margit Marfay. Der Standort sei alles andere als ideal. Nicht nur weil eine stark befahrene Straße an dem Gebäude vorbeiführt. Auch fehle es an einem Lärmschutz. Überdies befürchtet Marfay Schäden an ihrem Haus. Die Nachbarin hatte Berufung eingelegt, das Landesverwaltungsgericht wies die Baubewilligung zurück. Daraufhin stellte die für die Errichtung zuständige Oberwarter Siedlungsgenossenschaft erneut ein Bauansuchen. Nach Einholung eines Lärmgutachtens gab der Ortschef als Baubehörde erster Instanz schließlich grünes Licht.