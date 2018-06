Falsche Beamte kassieren „Strafe“

„Hallo, hier spricht die Polizei“ Freche Betrüger geben sich immer wieder am Telefon als Kriminalbeamte aus (siehe auch Seite 16 der heutigen Printausgabe). Nach einem Fall in Mödling in Niederösterreich hatten unbekannte Täter im Burgenland zugeschlagen. Mittels haarsträubender Lügengeschichten versuchten sie, viel Geld zu kassieren.