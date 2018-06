Trump wirft deutschen Behörden Unterschlagung vor

Nächste Breitseite aus dem Weißen Haus in Richtung Berlin: US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag erneut mit einem Twitter-Angriff gegen Deutschland aufhorchen lassen - völlig unverhohlen wirft er den deutschen Behörden eine Unterschlagung von Daten zur Flüchtlingskriminalität vor. „Die Kriminalität in Deutschland hat um zehn Prozent zugenommen (die Behörden wollen diese Verbrechen nicht melden), seit Migranten akzeptiert wurden“, schrieb Trump in dem Kurznachrichtendienst.