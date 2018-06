Deutscher Asylstreit geht in die Verlängerung

Kurz: „Haben in Seehofer einen starken Partner“

Merkel und Seehofer hatten vergangene Woche Bundeskanzler Sebastian Kurz in Berlin empfangen. Der ÖVP-Chef sagte, dass sich Österreich in deren Streit nicht einmische. Auf die Frage, wie Österreich auf eine Zurückweisung von Flüchtlingen durch Deutschland reagieren werde, sagte er in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Seehofer: „Wir pflegen einen so guten Austausch, dass unabhängig davon, wie die Entscheidungen in Deutschland fallen, wir da eine weitere gute Zusammenarbeit gewährleisten werden können.“