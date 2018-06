„Die Deutschen wenden sich gegen ihre Führung“

Nur kurz nachdem eine Einigung im deutschen Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag vertagt wurde (siehe Video oben), hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump in die innenpolitische Debatte um die Einwanderungspolitik in Deutschland eingeschaltet. Der streitbare Staatenlenker bescheinigte Merkels Regierung eine Vertrauenskrise. „Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung“, schrieb Trump am Montag auf Twitter.