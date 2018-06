Kinder illegaler Migranten in Käfige gesperrt

Die Videoaufnahmen, die von der Zoll- und Grenzschutzbehörde (US Customs and Border Protection) veröffentlicht wurden, belegen nun diese verstörenden Zustände. Kinder müssen in eingezäunten Hallen leben, die an Käfige oder Hundezwinger erinnern. US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen will von diesen Vorwürfen nichts wissen: Die Kinder würden „gut behandelt“, behauptete sie in Washington.