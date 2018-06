Van der Bellen mahnt „österreichischen Weg“ ein

Der typisch „österreichische Weg“, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Sozialpartnerschaft an einem Tisch sitzen und Kompromisse suchen, habe seit 1945 schon zu vielen Erfolgen geführt, so Van der Bellen. Der Bundespräsident - eigentlich Sinnbild für Unaufgeregtheit - rügt in dieser Frage die Regierung für ihre Pläne, die Anhebung der Maximal-Arbeitszeit durchpeitschen zu wollen.