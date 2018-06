12-Stunden-Arbeitstag: Wilder Streit um Gleitzeit

AK: Eine Million Menschen in Gleitzeit könnten um Zuschläge umfallen

Bis zu eine Million Menschen könnten dann um ihre Überstundenzuschläge - in Zeit oder Geld - umfallen, fürchtet AK-Chefin Renate Anderl. Stimmt so nicht, kontern Industrie und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) als Vertreterin der Regierung: Die Rechnung der Arbeiterkammer treffe nur bei freiwilliger Mehrarbeit zu. Werden die Stunden angeordnet, gibt es nach wie vor Zuschläge für neunte, zehnte, elfte und zwölfte Stunde. Eine solche Anordnung kann mündlich oder schriftlich sein. Sie trifft z. B. auch zu, wenn der Arbeitgeber eine Besprechung ansetzt, die die Arbeitszeit über acht Stunden hinaus verlängert, oder Aufträge annimmt, die nicht in der Normalarbeitszeit erledigt werden können.