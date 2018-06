Coup im Schmuckladen: Drei Trickdiebe gefasst

Schnell vorbei war der gestrige Polizeieinsatz in Villach: Am Nachmittag betraten drei gebürtige Ungarn (20 und 21) das Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße. Während zwei die Verkäuferin vor dem Laden in ein Gespräch verwickelten und sich Schmuck zeigen ließen, brach der dritte die Kasse auf. Die Angestellte bemerkte ihn zwar im Kassenbereich und stellte ihn auch zur Rede - doch er beharrte darauf, dass er sich nur umsehen habe wollen. Gleich darauf flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Innenstadt.