Das sind die Autos mit dem besten Werterhalt!

Insofern ist der andere Wertverlust-Sieger für die meisten Autokäufer relevanter: Der Dacia Sandero mit 75-PS-Motor verliert in den ersten vier Jahren (in Deutschland) nur 2390 Euro. Neupreis in Österreich: 7590 Euro (in Deutschland: 6.990 Euro). Kein anderer Pkw verliert in absoluten Beträgen weniger.