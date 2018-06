Samstag geht’s um die Mini-Meisterschale

Unglaubliche 34 Tore wurden Freitag in der letzten Mini-WM-Gruppenphase erzielt. Die Kindergartenkicker aus Feld am See schafften den Einzug ins Finale - damit stehen alle fünf Finalisten fest. Die besten Mini-Fußballmannschaften treten Samstag ab 10 Uhr in der Atrio-Arena gegeneinander an.