Fischotter-Problem: Forum soll Lösung bringen

„Entfernt man einen Fischotter aus seinem Revier, egal ob durch Abschuss oder Umsiedlung, wandert innerhalb kürzester Zeit ein anderer Fischotter nach“, sagt Ingrid Hagenstein, Fischotter-Projektleiterin des Naturschutzbundes. Zudem kann man die männlichen von den weiblichen Tieren aus der Entfernung nicht unterscheiden. Bei Abschüssen würde also immer die Gefahr bestehen, Weibchen zu töten, die Jungtiere versorgen. In Kärnten sorgt der Marder seit Jahren für Diskussionen. Vor allem die Fischer fordern eine Reduktion, da die Räuber an einem dramatischen Rückgang der Fischbestände verantwortlich seien.