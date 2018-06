Große Mehrheit für neue Deutschklassen

In einer vom Unterrichtsministerium in Auftrag gegebenen Umfrage des Instituts Public Opinion Strategies von Peter Hajek, bei der 1000 Personen befragt wurden, zeigt sich nun, dass die Wiener am unzufriedensten mit dem Schulsystem sind. 46 Prozent in der Hauptstadt sind „weniger“ zufrieden, 15 Prozent „gar nicht“.