ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat in der Causa Deutschförderklassen für Kinder von Zuwanderern gegenüber krone.at erneut klar Stellung bezogen. Im Live-Interview mit Moderator Gerhard Koller sagte der ÖVP-Generalsekretär am Donnerstag: „Echte Integration ist nur über die Beherrschung der deutschen Sprache möglich.“ Bereits am Dienstag hatte Nehammer - nachdem Direktoren an Wiener Schulen einen Boykott der Deutschklassen in Erwägung gezogen hatten - SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky aufgefordert, für die Einhaltung des im Herbst in Kraft tretenden Gesetzes zu sorgen.