Hausdurchsuchung: „Cobra“ fand Waffen und Cannabis

Die Hausdurchsuchung war angeordnet worden, weil der Verdacht bestand, dass der 23-Jährige Drogen in der Wohnung hat. Nach einem früheren Vorfall mit einer Waffe wurde auch die „Cobra“ hinzugezogen. In der Wohnung wurden schließlich ein Kleinkalibergewehr, ein Luftdruckgewehr, ein Schalldämpfer und eine kleine Menge an Cannabiskraut für den Eigenbedarf sichergestellt. Da ein Waffenverbot besteht, wird der Klagenfurter nach dem Waffen- und Suchtmittelgesetz angezeigt.