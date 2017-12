21. Türchen im "Kärntner Krone"-Adventkalender

Die Zeit vergeht schnell, der Heilige Abend steht vor der Tür - und wer noch kein Geschenk hat, kann sich freuen: Heute verstecken sich gleich zwei kleine Überraschungen hinter dem Türchen des "Kärntner Krone"-Adventkalenders! Zu gewinnen gibt es zwei edle Herren-Armbanduhren der Marken Hirsch European Watches und Jacques Lemans.

Wir verlosen zwei wunderschöne Herren-Armbanduhr in den Farben schwarz und weinrot an zwei glückliche Sieger. Um bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen bitte eine E-Mail an clara-milena.steiner@kronenzeitung.at senden.

Dazu gibt es natürlich auch eine Ausgabe des neuen "Krone"-Schlagezeilenbuches.

