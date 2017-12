Stoppt das Trojanische Pferd mit dem Namen CETA!

Besonders problematisch bei CETA sind nach wie vor die sogenannten Sonderklagerechte, warnt Alexander Egit von Greenpeace am Montag in der "Krone": "Mit diesen können dann auch US-Konzerne mit Nebensitzen in Kanada (es gibt derzeit rund 42.000 davon, Anm.) europäische Staaten verklagen. Dieses Recht steht über dem nationalen Recht, das damit ausgehebelt werden kann. Das heißt also, nationalstaatliche Hoheit verliert gegen ausländische Konzerne. Diese Sondergerichte sind aber noch nicht in Kraft, es bleibt also noch Zeit, um dagegen vorzugehen."