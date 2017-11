Länder machen Front gegen CETA-Pläne von Kurz

Konkret geht es laut "profil" um die einheitliche Stellungnahme an das Bundeskanzleramt, Wirtschaftsministerium, Außenministerium und Parlament. In dem dem Magazin vorliegenden Schreiben heißt es wörtlich: "Internationale Investitionsgerichte bei Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen Staaten mit hochentwickelten Rechtssystemen werden abgelehnt." Abgeschickt wurde der brisante Brief schon am 31. Oktober.

Hintergrund: Investitions-Schiedsgerichte treten erst in Kraft, wenn CETA im österreichischen Nationalrat ratifiziert wird. Und genau dieser Ratifizierung, die in den kommenden zwei Jahren erfolgen soll, will Sebastian Kurz zustimmen.