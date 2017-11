Texas: Mann von SUV erwischt, nur leicht verletzt

Diesen Fahrfehler wird eine Frau aus den USA wohl nicht so leicht wieder vergessen. Sie krachte mit ihrem SUV in ein Fast-Food-Restaurant im US-Staat Texas. Um ein Haar hätte sie einen Mann, der friedlich im Lokal einen Burger verspeiste und mit seinem Handy spielte, unter sich begraben, wie Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen. Der Mann hatte aber riesiges Glück und kam lediglich mit einer leichten Schnittwunde am Arm davon.