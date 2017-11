Brett Ratner soll Star zum Oralsex gezwungen haben

Die Flut an Missbrauchsvorwürfen in Hollywood will nicht abebben: Sechs Frauen haben jetzt auch Regisseur Brett Ratner sexuellen Missbrauch oder Belästigung vorgeworfen. Unter anderem Schauspielerin Natasha Henstridge beschuldigte den mit Filmen wie "Rush Hour" oder "X-Men: Der letzte Widerstand" bekannt gewordenen Ratner, er habe sie Anfang der 90er-Jahre gezwungen, ihn oral zu befriedigen.