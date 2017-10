Vermutlich ältestes Tsunami-Opfer entdeckt

Ein 6000 Jahre alter Schädel aus Papua-Neuguinea stammt wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge wahrscheinlich vom ältesten Tsunami-Opfer der Welt. Ein Forscherteam der australischen University of New South Wales (UNSW) veröffentlichte am Donnerstag in der Online-Fachzeitschrift "PLOS One" neue Erkenntnisse zu dem Schädel, der bereits 1929 von einem australischen Geologen entdeckt worden war.