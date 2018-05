„Pillars of Eternity 2“: Kritiker bejubeln RPG-Hit

Schon am Tag nach dem Release ist das neue Old-School-Rollenspiel „Pillars of Eternity 2“ vom Traditionsstudio Obsidian ganz oben in der Gunst der Steam-Community. Das von RPG-Klassikern wie „Baldur’s Gate“ inspirierte Game entführt Abenteurer in eine weitläufige Südseewelt, wo sie sich mit Freibeutern anlegen und einen abtrünnigen Gott jagen.