Südkorea stoppt Beschallung mit Propaganda

Nach der nordkoreanischen Ankündigung eines Atom- und Raketenteststopps werden in Südkorea die Vorbereitungen für den Gipfel am Freitag mit vorsichtigem Optimismus vorangetrieben. Südkoreas Präsident Moon Jae In begrüßte das Moratorium als „wichtige Entscheidung auf dem Weg zu einer vollständigen Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel“. Um ebenfalls ein Signal der Abrüstung auszusenden, hat die südkoreanische Regierung die Beschallung der Nordkoreaner mit Propaganda mittels großer Lautsprecher an der Grenze vorläufig gestoppt.