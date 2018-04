Nordkorea: Kim stoppt Tests mit Atomraketen

Ausnahmsweise gute Nachrichten aus dem politisch isolierten Land: Es sollen keine weiteren Atomraketen getestet werden. Um seine Absicht noch zusätzlich zu bekräftigen, kündigte Kim an, eine nukleare Testanlage im Nordosten zu schließen. Von einer vollständigen Denuklearisierung will der Diktator jedoch nichts wissen: Man habe erfolgreich eine Atomstreitmacht aufgebaut, daher seien einfach keine weiteren Versuche nötig. In seiner Botschaft im staatlichen Fernsehen verkündet er den „großen Sieg“, Nordkorea in kurzer Zeit zur Atommacht entwickelt zu haben. Nordkorea möchte sich nun auf den wirtschaftlichen Aufbau des unter Sanktionen leidenden Landes konzentrieren.