Syrische Regierung kontrolliert ganz Ost-Ghouta

Duma liegt in der Region Ost-Ghuta und ist nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Damaskus entfernt. Die letzten in Duma verbliebenen Rebellen hätten nach Angaben von Aktivisten ihre schweren Waffen an die russische Militärpolizei übergeben. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Der Anführer der Gruppe Dschaisch al-Islam, Issam Buwaidani, habe die Enklave in Richtung Norden verlassen. In den vergangenen Tagen hatten Tausende Menschen die Stadt verlassen. Die Evakuierung Dumas war unter Beteiligung Russlands ausgehandelt worden.