Trump droht „Vieh“ Assad nach Giftgas-Berichten

Der US-Präsident wies Russland und dem Iran eine Mitverantwortung zu, da die beiden Staaten Assad unterstützen. Gleichzeitig kündigte Trump an, es sei dafür ein „hoher Preis“ zu zahlen. Nun wächst der Druck auf Trump, den Worten außenpolitische Taten folgen zu lassen. Der republikanische Senator Lindsey Graham sprach am Sonntag von einem „entscheidenden Moment“ in Trumps Präsidentschaft. Trump könne nun die Entschlossenheit zeigen, die sein Vorgänger Barack Obama nie gezeigt habe, sagte Graham in der ABC-Sendung „This Week“.