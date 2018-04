Giftgas-Vorwürfe in Syrien: Alles nur inszeniert?

Als genau solche betrachtet sie Russland und verweist sogar auf Aussagen einer kanadischen Journalistin und Nahostexpertin, die seit 2014 mehrmals in Syrien war und von dort berichtete. Eva Bartlett gab im Dezember 2016 in einer Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der syrischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York einen Einblick in ihre Recherchen, die sich ziemlich stark von denen westlicher Medien unterscheiden. So erzählte die Kanadierin, dass obwohl Dutzende Videos aus der Provinz Aleppo von Rettungseinsätzen der Weißhelme in den sozialen Medien verbreitet worden seien, die Bewohner Ost-Aleppos noch nie von dieser Organisation gehört hätten.