Raketen gegen Assad: Macht Trump Drohung wahr?

Moskau: „Intelligente Raketen“ sollten in Richtung Terroristen fliegen

Zudem kritisierte der Kreml die „Twitter-Diplomatie“ Trumps heftig und mahnte zur Vorsicht: Die Geschosse sollten in Richtung Terroristen und nicht auf rechtmäßige Regierungen fliegen. Der Einsatz „intelligenter Raketen“ könne ein Versuch sein, Beweise für einen mutmaßlichen Angriff mit Chemiewaffen in Syrien zu zerstören. Damit spielte die russische Führung auf den Vorwurf an, es könnte sich lediglich um einen gemeinsam mit syrischen Rebellen inszenierten Angriff handeln, um eine Militärintervention der USA zu legitimieren. Expertenteams der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hatten erst am Dienstag grünes Licht für eine Untersuchungsmission am Ort des mutmaßlichen Giftgasangriffs bekommen. Ihre Mission würde durch einen Angriff nun völlig konterkariert.