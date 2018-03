„Was hat die mit ihrem Gesicht angestellt?“

„Viel Spaß am Set“

Spears selbst verriet der „Vogue“, dass die Kenzo-Kollektion, die von Kenzo-Entwürfen der 1980er-Jahren inspiriert wurde, in ihren Augen sehr jugendlich sei. Aber: „Wir hatten viel Spaß am Set, obwohl es für mich zuerst ein bisschen komisch war ... Ich bin es gewohnt in einem Studio oder an einem Set zu fotografieren und das war auf der Straße. Wir waren da draußen und ich hatte wirklich knappe Klamotten an, was sich eigenartig anfühlte, aber das Endergebnis war dann natürlich sehr cool.“ Fotografiert hat die Kampagne von Star-Fotograf Peter Lindbergh.