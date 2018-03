VW ID Vizzion: Fährt autonom, reagiert emotional

Elektroantrieb mit hoher Reichweite

Den Antrieb bestreiten zwei Elektromotoren, die zusammen 225 kW/306 PS leisten. Ein 75-kW-Aggregat sitzt an der Vorderachse, ein doppelt so starkes an der Hinterachse. Die Akkukapazität wird mit 111 kWh angegeben, was eine Reichweite von 665 Kilometer ermöglichen soll. Die Fahrleistungen werden mit 180 km/h Spitze (abgeregelt) und 6,3 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h angegeben.