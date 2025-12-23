Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten

Schularbeiten in Englisch nicht erlaubt

Bei der Beurteilung soll die Mitarbeit „an erster Stelle“ stehen. Das Ministerium empfiehlt ein Portfolio, in dem die Leistungen der einzelnen Schüler gesammelt werden. Erlaubt sind auch kleine schriftliche Tests (maximal zwei Überprüfungen pro Semester zu je 15 Minuten) oder maximal zehnminütige mündliche Übungen, etwa Minidialoge. Schularbeiten oder Grammatiktests sind in Englisch nicht zulässig, dasselbe gilt – wie generell in der Volksschule – für mündliche Prüfungen. In der ersten und zweiten Klasse wird bei der lebenden Fremdsprache zwar auch weiterhin nur der Hinweis „teilgenommen“ in der Schulnachricht zum Semesterende bzw. im Jahreszeugnis stehen