Österreicher horten immer noch Schilling-Schatz

Die Österreicher hängen offenbar immer noch etwas am Schilling. Obwohl seit über zwei Jahrzehnten der Euro das offizielle Zahlungsmittel ist, schlummern immer Milliarden alter Schilling-Banknoten und Münzen in den Schubladen – und sogar hinter den Sockelleisten – des Landes. Von Dezember 2024 bis November 2025 wurden zwar knapp 17,4 Millionen Schilling in rund 1,26 Millionen Euro umgetauscht, doch der Großteil der Währung harrt weiterhin ungenutzt.
Laut der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) lag der ausstehende Schilling-Betrag Ende November 2025 bei 6,805 Milliarden Schilling – umgerechnet rund 494,5 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 6,822 Milliarden Schilling (494,5 Millionen Euro). Die Zahlen zeigen, dass sich am Bestand vergessener Schilling nur wenig geändert hat.
Besonders häufig zurückgegeben wurden die 20-Schilling-Scheine mit dem Porträt des Künstlers Moritz M. Daffinger, gefolgt vom 100-Schilling-Schein mit Eugen Böhm von Bawerk. Bei den Münzen führen die Zehner-Groschen, von denen fast 929.000 Stück den Weg zurück zur Nationalbank fanden, vor den 1-Schilling-Münzen mit knapp 788.500 Stück.
Tauchen sogar hinter Sockelleisten auf
Die OeNB berichtet, dass viele der gefundenen Schilling im Rahmen von Wohnungsauflösungen entdeckt wurden. Auch reisende Österreicher bringen immer wieder Banknoten und Münzen zurück. Besonders kurios: Einige Scheine wurden hinter Sockelleisten versteckt, die bei Renovierungen freigelegt wurden.
Der Schilling, eingeführt am 1. März 1925, gilt als Symbol für den wirtschaftlichen Aufschwung der Zweiten Republik und die Stabilität der österreichischen Währung. Nach der Euro-Einführung 2002 können Schilling-Banknoten der letzten Serie unbefristet bei der Nationalbank in Euro getauscht werden – 13,7603 Schilling entsprechen dabei einem Euro.
