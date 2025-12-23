Österreicher horten immer noch Schilling-Schatz

Die Österreicher hängen offenbar immer noch etwas am Schilling. Obwohl seit über zwei Jahrzehnten der Euro das offizielle Zahlungsmittel ist, schlummern immer Milliarden alter Schilling-Banknoten und Münzen in den Schubladen – und sogar hinter den Sockelleisten – des Landes. Von Dezember 2024 bis November 2025 wurden zwar knapp 17,4 Millionen Schilling in rund 1,26 Millionen Euro umgetauscht, doch der Großteil der Währung harrt weiterhin ungenutzt.