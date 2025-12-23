KAC-Rekordmann will ewig bleiben

Problem ist die Konstanz

Die Spieler und der Trainer können einem nur leidtun. Der Druck ist riesig, das neue System greift noch nicht. „Das große Problem ist die Konstanz. Wir spielen phasenweise sehr gut, dann aber auch leider wieder ganz, ganz schlecht. Und immer wieder passieren uns ganz dumme Eigenfehler“, sagt Kapitän Philipp Lindner. „Gut, dass wir jetzt bis 25. Dezember frei und Abstand haben, neue Kraft tanken können. Dann greifen wir wieder an.“