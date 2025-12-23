Vorteilswelt
Royale Weihnachtsgrüße

Köttbullar statt Krönchen: Mini-Royals beim Kochen

Royals
23.12.2025 11:04

Die schwedische Königsfamilie sorgt kurz vor Weihnachten für Begeisterung: Die diesjährige Weihnachtsbotschaft kommt direkt aus der Schlossküche – und die Stars darin sind niemand Geringeres als Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9). 

0 Kommentare

Normalerweise sieht man Estelle und Oscar bei offiziellen Terminen in adretten Outfits. Doch diesmal tauschen die beiden das royale Protokoll gegen Schürzen und Kochlöffel.

In der Küche des Königlichen Schlosses bereiten sie typische schwedische Weihnachtsklassiker zu – darunter: Fleischbällchen, Prinzessinnenwürstchen, Weihnachtsbrei und Knäckebrot.

Royaler Weihnachtszauber: Prinzessin Estelle und Prinz Oscar überraschen mit süßem Kochvideo aus ...
Royaler Weihnachtszauber: Prinzessin Estelle und Prinz Oscar überraschen mit süßem Kochvideo aus dem Schloss.(Bild: Photo: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden)

Gute Laune beim Schneiden und Rühren
Das Video zeigt die beiden hochkonzentriert, aber sichtlich gut gelaunt und supersüß! Während Estelle souverän den Überblick behält, blüht Oscar beim Schneiden und Rühren regelrecht auf.

Bodenständig, herzlich, nahbar – darum lieben Fans die Schweden-Royals
Die Szene aus dem Schloss Haga begeistert Royal-Fans weltweit. Der Grund: Die schwedische Königsfamilie zeigt sich einmal mehr von ihrer bodenständigen und authentischen Seite.

Oscar und Estelle bei der Herstellung von klassichen schwedischen Fleischbällchen.
Oscar und Estelle bei der Herstellung von klassichen schwedischen Fleischbällchen.(Bild: Photo: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden)

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel legen großen Wert darauf, dass ihre Kinder trotz ihres Status eine möglichst normale Kindheit erleben – inklusive Küchenchaos, Mehlstaub und echtem Familienalltag.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
