Köttbullar statt Krönchen: Mini-Royals beim Kochen

Die schwedische Königsfamilie sorgt kurz vor Weihnachten für Begeisterung: Die diesjährige Weihnachtsbotschaft kommt direkt aus der Schlossküche – und die Stars darin sind niemand Geringeres als Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9).
Normalerweise sieht man Estelle und Oscar bei offiziellen Terminen in adretten Outfits. Doch diesmal tauschen die beiden das royale Protokoll gegen Schürzen und Kochlöffel.
In der Küche des Königlichen Schlosses bereiten sie typische schwedische Weihnachtsklassiker zu – darunter: Fleischbällchen, Prinzessinnenwürstchen, Weihnachtsbrei und Knäckebrot.
Gute Laune beim Schneiden und Rühren
Das Video zeigt die beiden hochkonzentriert, aber sichtlich gut gelaunt und supersüß! Während Estelle souverän den Überblick behält, blüht Oscar beim Schneiden und Rühren regelrecht auf.
Bodenständig, herzlich, nahbar – darum lieben Fans die Schweden-Royals
Die Szene aus dem Schloss Haga begeistert Royal-Fans weltweit. Der Grund: Die schwedische Königsfamilie zeigt sich einmal mehr von ihrer bodenständigen und authentischen Seite.
Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel legen großen Wert darauf, dass ihre Kinder trotz ihres Status eine möglichst normale Kindheit erleben – inklusive Küchenchaos, Mehlstaub und echtem Familienalltag.
