Wie Weihnachten früher war, was davon übrig ist

Adventkranz

Ursprünglich war der Adventkranz mit 24 Kerzen bestückt, heutzutage sind es nur noch vier. An jedem Adventsonntag wird eine angezündet, oft wird dabei musiziert oder auch gemeinsam gebetet. In vielen Familien finden sich auf dem Gesteck drei violette und eine rosafarbene Kerze. Die rosa Kerze steht dabei für den 3. Adventsonntag, der auch Gaudete genannt wird. Oft wird der Adventkranz im Kreise der Liebsten selbst gebunden. Symbolisch steht er für den Sieg des Lebens über die Finsternis. In früheren Jahren wurden die Kerzen bereits am Samstag nach Sonnenuntergang entzündet.