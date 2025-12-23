Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor Weihnachten

Formel-1-Pilot glänzt mit einer besonderen Geste

Formel 1
23.12.2025 11:53
Carlos Sainz
Carlos Sainz(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Schöne Geste von Carlos Sainz! Kurz vor Weihnachten überraschte der spanische Formel-1-Pilot die Williams-Mitarbeiter mit Geschenken und einem persönlichen Brief.

0 Kommentare

„Zum Abschluss unserer bemerkenswerten ersten gemeinsamen Saison möchte ich mich von ganzem Herzen bei jedem Einzelnen von Ihnen für den unglaublichen Empfang bedanken, den ich seit meinem ersten Tag in Grove erfahren durfte. Mir war bewusst, dass ich Teil eines ganz besonderen Teams werde, aber unser erstes gemeinsames Jahr hat all meine Erwartungen übertroffen“, steht auf dem Schreiben, das die Teammitglieder von Sainz erhalten haben.

Es sei „eine kleine Geste der Wertschätzung und soll an das erinnern, was wir 2025 gemeinsam erreicht habe“, betont der 31-Jährige.

Lesen Sie auch:
Aufregung in der Formel 1
Trick bei den Motoren
Wirbel in der Formel 1: Droht eine Protestwelle?
23.12.2025

Erfolgreiche erste Saison
Anfang des Jahres war Sainz zu Williams gewechselt, nachdem er bei Ferrari durch den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton ersetzt worden war. Eine goldrichtige Entscheidung - denn bereits in seiner ersten Saison schaffte er es zweimal aufs Podium. Zusammen mit Teamkollege Alex Albon sorgte Sainz zudem dafür, dass Williams am Ende auf dem starken fünften Rang in der Konstrukteurs-WM landete.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.942 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
131.856 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
112.550 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf