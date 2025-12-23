Formel-1-Pilot glänzt mit einer besonderen Geste

„Zum Abschluss unserer bemerkenswerten ersten gemeinsamen Saison möchte ich mich von ganzem Herzen bei jedem Einzelnen von Ihnen für den unglaublichen Empfang bedanken, den ich seit meinem ersten Tag in Grove erfahren durfte. Mir war bewusst, dass ich Teil eines ganz besonderen Teams werde, aber unser erstes gemeinsames Jahr hat all meine Erwartungen übertroffen“, steht auf dem Schreiben, das die Teammitglieder von Sainz erhalten haben.