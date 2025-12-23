Formel-1-Pilot glänzt mit einer besonderen Geste

Schöne Geste von Carlos Sainz! Kurz vor Weihnachten überraschte der spanische Formel-1-Pilot die Williams-Mitarbeiter mit Geschenken und einem persönlichen Brief.
„Zum Abschluss unserer bemerkenswerten ersten gemeinsamen Saison möchte ich mich von ganzem Herzen bei jedem Einzelnen von Ihnen für den unglaublichen Empfang bedanken, den ich seit meinem ersten Tag in Grove erfahren durfte. Mir war bewusst, dass ich Teil eines ganz besonderen Teams werde, aber unser erstes gemeinsames Jahr hat all meine Erwartungen übertroffen“, steht auf dem Schreiben, das die Teammitglieder von Sainz erhalten haben.
Es sei „eine kleine Geste der Wertschätzung und soll an das erinnern, was wir 2025 gemeinsam erreicht habe“, betont der 31-Jährige.
Erfolgreiche erste Saison
Anfang des Jahres war Sainz zu Williams gewechselt, nachdem er bei Ferrari durch den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton ersetzt worden war. Eine goldrichtige Entscheidung - denn bereits in seiner ersten Saison schaffte er es zweimal aufs Podium. Zusammen mit Teamkollege Alex Albon sorgte Sainz zudem dafür, dass Williams am Ende auf dem starken fünften Rang in der Konstrukteurs-WM landete.
