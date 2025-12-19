Letzte Chance: Haben Sie schon alle Geschenke?

Das Weihnachtsfest naht und die kleinen und großen Kinder freuen sich auf die Bescherung. Unsere Frage des Tages vom 19. Dezember lautet: „Letztes Einkaufswochenende vor Weihnachten: Haben Sie schon alle Geschenke?“
Ihre Meinung zählt!
Fehlen Ihnen noch die letzten Geschenke? Sind noch Online-Bestellungen auf dem Weg? Oder können Sie dieses Wochenende schon entspannt genießen und mit Keksebacken und Geschenkeverpacken verbringen?
Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!
