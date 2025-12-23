Das hilft gegen das „Fresskoma“ zu Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür und für viele bedeutet das ein großes Abendessen mit der Familie. Das fällt oft deftig aus: Schweinsbraten, Raclette oder Würstel können schwer im Magen liegen. Diese Tipps helfen gegen das weihnachtliche „Fresskoma“!
Nach einem üppigen Weihnachtsessen leiden viele an starkem Völlegefühl und an Müdigkeit. Was umgangssprachlich als „Food Coma“ bezeichnet wird, wird in Fachsprache „postprandiale Somnolenz“ genannt. Dabei wird zwischen zentraler und peripherer Müdigkeit unterschieden. Die zentrale Müdigkeit äußert sich dadurch, dass wir uns nicht mehr so gut konzentrieren können, die periphere Müdigkeit lässt unserer Muskeln schlapp werden.
Fresskoma hat viele mögliche Gründe
Die genaue Ursache für das Fresskoma ist unklar. Sicher ist jedoch, dass das, was wir essen, großen Einfluss darauf hat, wie wir uns danach fühlen. Fettige Nahrungsmittel liegen schwer im Magen und verstärken die Müdigkeit, während Salate und leichte Suppen kaum zu einem „Food Coma“ führen. Das erklärt, warum das Phänomen zu Weihnachten so oft auftritt. Außerdem braucht der Körper für große, fettige und zuckerhaltige Speisen besonders lange zum Verdauen; die Kombination aus deftigem Abendessen und Weihnachtskeksen ist also nicht unbedingt förderlich. Durch die hohe Menge an Kohlenhydraten steigt der Blutzuckerspiegel stark an, kurz darauf fällt er rapide wieder ab und man fällt in ein Müdigkeitstief.
Blut fließt in den Darm
Ein weiterer Grund für die Müdigkeit nach dem Essen liegt in der Blutzirkulation. Um die Speisen zu verdauen, befördert der Körper vermehrt Blut in den Verdauungstrakt. Während wir verdauen, fehlt uns also das Blut in anderen Bereichen des Körpers – das merken wir vor allem im Gehirn, wodurch wir müde werden.
Das hilft wirklich gegen das Fresskoma
Wer nach dem Weihnachtsessen müde ist, sollte sich auf keinen Fall auf die Couch legen und schlafen. Denn sobald wir schlafen, fährt der Verdauungstrakt seine Arbeit herunter. Was bei einem Fresskoma wirklich hilft, ist ein Spaziergang. Außerdem sollte man viel trinken, am besten Wasser in kleinen Schlucken. Doch Vorsicht: wer zu schnell trinkt, macht das Völlegefühl nur noch schlimmer!
