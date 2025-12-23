Das hilft gegen das „Fresskoma“ zu Weihnachten

Fresskoma hat viele mögliche Gründe

Die genaue Ursache für das Fresskoma ist unklar. Sicher ist jedoch, dass das, was wir essen, großen Einfluss darauf hat, wie wir uns danach fühlen. Fettige Nahrungsmittel liegen schwer im Magen und verstärken die Müdigkeit, während Salate und leichte Suppen kaum zu einem „Food Coma“ führen. Das erklärt, warum das Phänomen zu Weihnachten so oft auftritt. Außerdem braucht der Körper für große, fettige und zuckerhaltige Speisen besonders lange zum Verdauen; die Kombination aus deftigem Abendessen und Weihnachtskeksen ist also nicht unbedingt förderlich. Durch die hohe Menge an Kohlenhydraten steigt der Blutzuckerspiegel stark an, kurz darauf fällt er rapide wieder ab und man fällt in ein Müdigkeitstief.