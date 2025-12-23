Zeitung 20 Minuten stellte Printausgabe ein

Das Bundesamt für Kommunikation erklärte die Schweizer Zeitung regelmäßig zur Medienmarke mit der größten Meinungsmacht im Land. Die Leserinnen und Leser würden die Inhalte als „relevant“ und „sympathisch“ beurteilen, hieß es. „Wir greifen Themen auf, die für andere Medientitel nicht spannend sind. Zum Beispiel die Aromat-Chips. Das mag newsmäßig nicht klassische Relevanz haben, aber dafür ist es hochrelevant in der Welt unserer User“, sagte Chefredakteurin Désirée Pomper einmal.