Anschlag auf Fest

Israels Präsident reist bald nach Australien

Außenpolitik
23.12.2025 11:38
Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog
Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog(Bild: AFP/ABIR SULTAN)

Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney hat Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog eine Einladung nach Australien angenommen. Er werde die Reise „so bald wie möglich“ antreten, sagte der Sprecher des Politikers. Herzog sei von Australiens Premierminister Anthony Albanese eingeladen worden.

0 Kommentare

Albanese habe darin „tiefes Entsetzen über den Terroranschlag gegen die jüdische Gemeinde in Australien zum Ausdruck gebracht“ und „großes Mitgefühl für die zahlreichen Opfer“ geäußert. Es sei wichtig, „alle notwendigen rechtlichen Maßnahmen“ umzusetzen, „um der gefährlichen und beispiellosen Zunahme von Antisemitismus, Extremismus und dschihadistischem Terror entgegenzuwirken“, habe Herzog in dem Telefonat gesagt.

Erst am Montag hatte Israels Außenminister Gideon Saar Jüdinnen und Juden in westlichen Ländern dazu aufgerufen, nach Israel auszuwandern. „Heute werden Juden weltweit gejagt (...). Wir sehen und verstehen sehr gut, was vor sich geht und wir haben gewisse historische Erfahrungen gemacht“, sagte er. In Israel ist ein Rückkehrgesetz in Kraft, das es Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt ermöglicht, sich in Israel niederzulassen und die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Dieses Recht haben auch Menschen, die mindestens ein jüdisches Großelternteil haben.

Wie berichtet, hatten ein Vater und sein Sohn am 14. Dezember ein Attentat auf das jüdische Lichterfest Chanukka am berühmten Bondi Beach in Sydney verübt. 15 Menschen kamen ums Leben. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn verletzt in ein Krankenhaus gebracht und inzwischen in ein Gefängnis verlegt. Die australischen Behörden gehen davon aus, dass die Tat monatelang akribisch vorbereitet wurde und die beiden Männer von der Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren.

