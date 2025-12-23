Israels Präsident reist bald nach Australien

Erst am Montag hatte Israels Außenminister Gideon Saar Jüdinnen und Juden in westlichen Ländern dazu aufgerufen, nach Israel auszuwandern. „Heute werden Juden weltweit gejagt (...). Wir sehen und verstehen sehr gut, was vor sich geht und wir haben gewisse historische Erfahrungen gemacht“, sagte er. In Israel ist ein Rückkehrgesetz in Kraft, das es Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt ermöglicht, sich in Israel niederzulassen und die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Dieses Recht haben auch Menschen, die mindestens ein jüdisches Großelternteil haben.