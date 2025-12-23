Ukraine ohne Weihnachtsfrieden

Mit Raketen und Drohnen hat die russische Armee in den letzten Adventtagen Ziele in der ganzen Ukraine, auch in deren westlichen Regionen, angegriffen. Und die Ukraine hat ihrerseits zurückgeschlagen, mit Angriffen auf russische Einrichtungen der Gas- und Erdölproduktion. Wie es aussieht, werden sich die militärischen Aktionen und das damit verbundene Sterben auch über die Feiertage – auch über den Heiligen Abend – fortsetzen.