Die „Krone“ schenkte „Pablo“ sein Weihnachtswunder

Erinnern Sie sich noch an „Pablo“? Er war der Letzte von fünfzehn Hunden, die ein Züchter nicht mehr wollte. Monate lang wartete der Lockenkopf bei den Pfotenrettern in Wien, während seine Gefährten einer nach dem anderen in ihre neuen Leben aufbrachen. Dank der großen Aufmerksamkeit durch die „Krone“-Tierecke durfte nun auch er endlich ankommen – und ist mittlerweile glücklicher Steirer geworden.