Die „Krone“ schenkte „Pablo“ sein Weihnachtswunder

Noch vor dem Heiligen Abend hat „Pablo“ sein Für-Immer-Zuhause gefunden. Dank des Artikels in der „Krone“-Tierecke durfte der zweijährige Pumi-Mischling zu einer liebevollen Familie in der Steiermark ziehen – mit einer Hundefreundin an seiner Seite.
Erinnern Sie sich noch an „Pablo“? Er war der Letzte von fünfzehn Hunden, die ein Züchter nicht mehr wollte. Monate lang wartete der Lockenkopf bei den Pfotenrettern in Wien, während seine Gefährten einer nach dem anderen in ihre neuen Leben aufbrachen. Dank der großen Aufmerksamkeit durch die „Krone“-Tierecke durfte nun auch er endlich ankommen – und ist mittlerweile glücklicher Steirer geworden.
Das ist einer dieser Momente, die uns zeigen, warum wir diese Arbeit machen! Frohe Weihnachten, lieber ,Pablo‘ – dein neues Hundeleben hat gerade erst begonnen!
Maggie Entenfellner, Ressortleitung „Krone“-Tierecke
Bild: Klemens Groh
Unermüdlicher Einsatz für Tiere
Bei den Pfotenrettern in Wien gibt es weder Feiertage noch Ferien. Für die vielen Hunde, Katzen und anderen Schützlinge ist Hilfe rund um die Uhr nötig. Die engagierten Tierschützer kämpfen jeden Tag dafür, dass Lebewesen wie „Pablo“ eine zweite Chance bekommen.
Noch viele Wünsche offen
Während der Pumi-Mischling nun sein Weihnachtswunder bei seiner neuen Familie genießt, warten noch unzählige andere Fellnasen auf ihr Glück. In den Tierheimen sitzen Hunde, Katzen und Kleintiere. Sie alle wollen nur eines: ein Zuhause, das bleibt!
