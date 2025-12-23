Pkw rast in parkende Autos – drei Verletzte

Heftiger Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag im 15. Wiener Bezirk: Am Neubaugürtel krachte ein Pkw mit offenbar massiv überhöhter Geschwindigkeit in mehrere parkende Fahrzeuge. Drei Personen wurden verletzt.
Augenzeugen berichten, dass der Lenker auf dem äußersten rechten Fahrstreifen unterwegs war, als es plötzlich zur folgenschweren Kollision kam. Der 24-jährige Lenker sowie seine zwei Mitfahrerinnen (21 und 23 Jahre) wurden bei dem Crash verletzt.
Lenker ins Krankenhaus gebracht
Der junge Mann musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Frauen erlitten leichte Verletzungen und konnten in häusliche Pflege entlassen werden.
Fahrzeuge schwer beschädigt
Mehrere Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Wien musste die demolierten Autos entfernen und sichern. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
