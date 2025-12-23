Jim Beam stoppt Whiskey-Produktion für ein Jahr

Frage, wie es mit Mitarbeitern weiter geht

Trotz der Pause am Stammsitz soll das Besucherzentrum weiterhin geöffnet und die Abfüllung sowie Lagerung von Whiskey normal fortgesetzt werden. Andere Destillerien des Unternehmens würden ebenfalls wie gewohnt produzieren. Zudem werde aktuell geprüft und mit den Gewerkschaften abgestimmt, wie die Mitarbeiter der stillgelegten Produktion eingesetzt werden könnten.