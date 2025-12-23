Vorteilswelt
Pause für Bourbon

Jim Beam stoppt Whiskey-Produktion für ein Jahr

Wirtschaft
23.12.2025 11:25
Der legendäre amerikanische Whiskey-Hersteller pausiert für ein Jahr die Produktion an seinem ...
Der legendäre amerikanische Whiskey-Hersteller pausiert für ein Jahr die Produktion an seinem Stammsitz.(Bild: Adriana - stock.adobe.com)

2026 wird es keinen Jim Beam aus Kentucky geben. Der Traditionshersteller setzt die Produktion an seinem Stammsitz in Clermont für ein ganzes Jahr aus – eine Entscheidung, die vor allem auf schwächere Nachfrage und Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik zurückgeht.

0 Kommentare

Wie das Unternehmen mitteilte, werde die Produktion in Clermont für das gesamte Jahr 2026 eingestellt. „Wir prüfen stets die Produktionsmengen, um den Bedarf der Kunden bestmöglich abzudecken und haben uns kürzlich mit unserem Team getroffen, um die Mengen für 2026 zu besprechen“, heißt es in der Erklärung von Jim Beam.

Frage, wie es mit Mitarbeitern weiter geht
Trotz der Pause am Stammsitz soll das Besucherzentrum weiterhin geöffnet und die Abfüllung sowie Lagerung von Whiskey normal fortgesetzt werden. Andere Destillerien des Unternehmens würden ebenfalls wie gewohnt produzieren. Zudem werde aktuell geprüft und mit den Gewerkschaften abgestimmt, wie die Mitarbeiter der stillgelegten Produktion eingesetzt werden könnten.

Das Besucherzentrum in Clermont, Kentucky, bleibt trotz Produktionsstopp geöffnet.
Das Besucherzentrum in Clermont, Kentucky, bleibt trotz Produktionsstopp geöffnet.(Bild: AFP/GETTY IMAGES/Bryan Woolstonafp)

Zählt zu meistverkauften Marken weltweit
Jim Beam blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits 1795 begann Johannes Jakob Böhm, ein Sohn deutscher Einwanderer, in Kentucky mit der Bourbon-Herstellung – später unter dem Namen Jacob Beam. Heute zählt Jim Beam zu den meistverkauften Whiskey-Marken weltweit und gehört seit 2014 zum japanischen Getränkehersteller Suntory Global Spirits.

Bourbon, das Flaggschiff des Unternehmens, wird nach strengen Vorgaben hergestellt: Mindestens 51 Prozent der Getreidemischung müssen Mais enthalten, und die Reifung erfolgt in neuen Eichenfässern, wie der Destillerieverband von Kentucky erklärt.

