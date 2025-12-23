Aus Rache Teenager beraubt, verletzt, missbraucht

U-Haft und Anzeigen auf freiem Fuß

Der Polizei gelang es dank umfangreicher Ermittlungen nun, die Bande festzunehmen. Fünf von ihnen – ein Türke (14), ein Afghane (15) zwei Österreicher (17) sowie ein Iraner (19) – sitzen aktuell in U-Haft. Ein Österreicher (16) sowie drei Mädchen – eine Slowakin sowie zwei Österreicherinnen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren – wurden auf freiem Fuß angezeigt.