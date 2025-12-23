Aus Rache Teenager beraubt, verletzt, missbraucht

Die Taten waren äußerst brutal und schockieren über die Maßen: Eine Jugendbande hatte Anfang Oktober drei Teenager in Wien überfallen, schwer verletzt, ein Opfer sogar sexuell missbraucht. Jetzt kam es zum Ermittlungserfolg mit neun Festnahmen. Das Motiv für die grausamen Taten: Rache.
Der Überfall spielte sich Anfang Oktober in Donaustadt ab. Zu neunt ging die Bande auf ihre drei Opfer – einen 15-Jährigen sowie zwei 16-jährige Mädchen – los. Bei den mutmaßlichen Angreifern handelte es sich um Burschen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.
Auf Social Media gepostet
Sie raubten ihre Opfer aus, verletzten sie teils schwer, eines von ihnen missbrauchten sie auch noch sexuell – und hielten ihre Taten auch noch via Handys auf Video fest. Damit nicht genug posteten sie den Clip in Sozialen Medien.
U-Haft und Anzeigen auf freiem Fuß
Der Polizei gelang es dank umfangreicher Ermittlungen nun, die Bande festzunehmen. Fünf von ihnen – ein Türke (14), ein Afghane (15) zwei Österreicher (17) sowie ein Iraner (19) – sitzen aktuell in U-Haft. Ein Österreicher (16) sowie drei Mädchen – eine Slowakin sowie zwei Österreicherinnen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren – wurden auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.