Taten wurden gefilmt

Aus Rache Teenager beraubt, verletzt, missbraucht

Wien
23.12.2025 11:46
Mehrere Wochen wurde ermittelt – für die neunköpfige Bande klickten nun die Handschellen ...
Mehrere Wochen wurde ermittelt – für die neunköpfige Bande klickten nun die Handschellen (Symbolbild).(Bild: sos)

Die Taten waren äußerst brutal und schockieren über die Maßen: Eine Jugendbande hatte Anfang Oktober drei Teenager in Wien überfallen, schwer verletzt, ein Opfer sogar sexuell missbraucht. Jetzt kam es zum Ermittlungserfolg mit neun Festnahmen. Das Motiv für die grausamen Taten: Rache.

Der Überfall spielte sich Anfang Oktober in Donaustadt ab. Zu neunt ging die Bande auf ihre drei Opfer – einen 15-Jährigen sowie zwei 16-jährige Mädchen – los. Bei den mutmaßlichen Angreifern handelte es sich um Burschen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Auf Social Media gepostet
Sie raubten ihre Opfer aus, verletzten sie teils schwer, eines von ihnen missbrauchten sie auch noch sexuell – und hielten ihre Taten auch noch via Handys auf Video fest. Damit nicht genug posteten sie den Clip in Sozialen Medien. 

U-Haft und Anzeigen auf freiem Fuß
Der Polizei gelang es dank umfangreicher Ermittlungen nun, die Bande festzunehmen. Fünf von ihnen – ein Türke (14), ein Afghane (15) zwei Österreicher (17) sowie ein Iraner (19) – sitzen aktuell in U-Haft. Ein Österreicher (16) sowie drei Mädchen – eine Slowakin sowie zwei Österreicherinnen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren – wurden auf freiem Fuß angezeigt.

