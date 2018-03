Neuer Mercedes CLS: Eher friert die Hölle zu …

Scharfe Kanten im Blech sind weichen Rundungen gewichen, statt der Pausbacken finden wir im Bereich der hinteren Kotflügel muskulöse Schultern. Die wie beim AMG GT leicht nach vorne geneigte Front nennen sie in Stuttgart Shark Nose, also Haifisch-Schnauze, weil sie in der Seitenansicht dem Raubfisch nachempfunden ist. Nichts eckt an (außer den Auspuff-Attrappen), alles fließt bzw. gleitet mit cW 0,26 durch den Wind, von dem man im hervorragend gedämmten Innenraum nichts wahrnimmt.