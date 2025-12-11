Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schule hart, aber...“

RB-Aus von Marko: Eine Generation verneigt sich

Formel 1
11.12.2025 05:34
Helmut Marko (li.) und Max Verstappen
Helmut Marko (li.) und Max Verstappen(Bild: Sepp Pail)

Mit Helmut Marko verlässt einer der einflussreichsten österreichischen Motorsport-Persönlichkeiten die Formel 1. Eine Generation verneigt sich – eine Kolumne von „Krone“-Reporter Michael Höller.

0 Kommentare

„Danke, Helmut. Wir haben alles erreicht, wovon wir immer gemeinsam geträumt haben. Ich bin dir für immer dankbar für deinen Glauben an mich.“ So verabschiedete Max Verstappen über die sozialen Medien Dr. Helmut Marko aus dem Formel-1-Zirkus. In den der Grazer ihn 2015 mit nur 17 Jahren befördert hat. Nicht jeder traute dem holländischen Goldjungen diesen Schritt damals zu, doch die Erfolgsgeschichte gibt Marko und Verstappen recht.

Oft hatte der Talenteschmied auch bei heimischen Fahrern seine Hände im Spiel. Bei Gerhard Berger oder Karl Wendlinger, der Marko einst aus der elterlichen Werkstatt anrief, um sich vom Juristen den Vertrag für das Mercedes-Junior-Team rund um Michael Schumacher absegnen zu lassen. Oder Christian Klien, Red Bulls erster Formel-1-Aufsteiger: „Diese Schule war zwar hart, aber Helmut hat stets bewiesen, Ausnahmetalente entdecken und fördern zu können.“

Lesen Sie auch:
Legenden unter sich: Mateschitz, Marko und Dieter Quester (v.l.n.r.)
Krone Plus Logo
Marko nach Rücktritt
„Bei Didi brauchte es keine 20-seitigen Verträge“
10.12.2025
Aus bei Red Bull
Zu Rückzug gedrängt? Dr. Helmut Marko äußert sich
10.12.2025
Ära geht zu Ende
Brisante Vorwürfe: Musste Marko deshalb gehen?
10.12.2025
Trennung offiziell
So rührend verabschiedet sich Verstappen von Marko
09.12.2025

Selbst Fahrer, die vor der F1 aussortiert wurden, halten große Stücke auf Marko. Wie Philipp Eng: „Ohne ihn wäre es für mich nach dem Kartsport vorbei gewesen. Als ich mit 14 Jahren zum ,Vorstellungsgespräch‘ nach Graz eingeladen wurde und wir wegen eines Riesenstaus eineinhalb Stunden zu spät gekommen sind, dachte ich schon: ,Das wird nichts mehr.‘“ Doch beim „Doktor“ war am Ende immer die Leistung entscheidend – gute wie schlechte.

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
170.916 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
151.779 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.125 mal gelesen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf