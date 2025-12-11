RB-Aus von Marko: Eine Generation verneigt sich

Selbst Fahrer, die vor der F1 aussortiert wurden, halten große Stücke auf Marko. Wie Philipp Eng: „Ohne ihn wäre es für mich nach dem Kartsport vorbei gewesen. Als ich mit 14 Jahren zum ,Vorstellungsgespräch‘ nach Graz eingeladen wurde und wir wegen eines Riesenstaus eineinhalb Stunden zu spät gekommen sind, dachte ich schon: ,Das wird nichts mehr.‘“ Doch beim „Doktor“ war am Ende immer die Leistung entscheidend – gute wie schlechte.